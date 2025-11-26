Parkinson non solo tremore | come sospettare ed affrontare la malattia dai mille volti

Non riuscire a vestirsi (56%), a organizzare la giornata (56%), a coltivare una passione (40%), a fare un viaggio (40%), semplicemente a dormire (37%). Sono tanti i volti che assumono gli ostacoli capaci di frapporsi nella vita quotidiana di chi affronta la malattia di Parkinson. Il quadro è stato descritto per la prima volta in modo completo da James Parkinson nel 1817 nel suo libro intitolato “Essay on the Shaking Palsy”. E non per nulla, la patologia viene definita anche malattia dei grandi uomini”, considerando quanti e quali personaggi storici, dello sport e dello spettacolo ne hanno sofferto e ne soffrono. 🔗 Leggi su Dilei.it

