Parkinson non solo tremore | come sospettare ed affrontare la malattia dai mille volti
Non riuscire a vestirsi (56%), a organizzare la giornata (56%), a coltivare una passione (40%), a fare un viaggio (40%), semplicemente a dormire (37%). Sono tanti i volti che assumono gli ostacoli capaci di frapporsi nella vita quotidiana di chi affronta la malattia di Parkinson. Il quadro è stato descritto per la prima volta in modo completo da James Parkinson nel 1817 nel suo libro intitolato “Essay on the Shaking Palsy”. E non per nulla, la patologia viene definita anche malattia dei grandi uomini”, considerando quanti e quali personaggi storici, dello sport e dello spettacolo ne hanno sofferto e ne soffrono. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Dopo le tappe di Bergamo, Novara e Napoli, arriverà il 22 novembre a Treviso il ciclo di eventi “Dialoghi con Mister Parkinson – Storie di carattere. Oltre il tremore”, presentato nello scorso mese di settembre anche sulle nostre pagine e promosso dalla Confed - facebook.com Vai su Facebook
"#TremoreEssenziale" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Parkinson, non solo tremore: come sospettare ed affrontare la malattia dai mille volti - Non riuscire a vestirsi (56%), a organizzare la giornata (56%), a coltivare una passione (40%), a fare un viaggio (40%), semplicemente a dormire (37%). Come scrive dilei.it
Parkinson: identificazione e trattamento precoci dei sintomi non motori - Sempre più spesso l’esordio avviene in età lavorativa, con un impatto rilevante sulla quotidianità, l’autonomia e la qualità della vita del ... Secondo quotidianosanita.it
Parkinson, a che punto è la ricerca? - Sono oltre 300 mila gli italiani che convivono con la malattia di Parkinson, per i quali non esiste una cura definitiva. Lo riporta repubblica.it