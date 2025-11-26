Parimpampum in concerto al MIC
Venerdì 28 novembre 2025, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al MIC di Via San Gaetano 15 per il concerto LIVE dei Parimpampum. Un evento imperdibile per coloro che vogliono ascoltare le canzoni dei cartoni animati della loro infanzia e rivivere così per una serata quella splendida atmosfera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
