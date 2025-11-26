Parimpampum in concerto al MIC

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre 2025, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al MIC di Via San Gaetano 15 per il concerto LIVE dei Parimpampum. Un evento imperdibile per coloro che vogliono ascoltare le canzoni dei cartoni animati della loro infanzia e rivivere così per una serata quella splendida atmosfera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Parimpampum in concerto al Caffè Mazzella - Una serata speciale dedicata alle sigle più belle dei cartoni animati anni ’80, ’90 e 2000, da cantare tutti insieme. Scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Parimpampum Concerto Mic