Parco di Tor Marancia inaugurata la nuova illuminazione
Accesa la nuova illuminazione artistica della Torre di San Tommaso, nel parco della Torre a Tor Marancia. Una tonalità rossa é apparsa nella serata di martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. All’evento erano presenti il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Danneggiate le panchine appena inaugurate davanti al parco di Tor Marancia: "Inaccettabile" ift.tt/UYESNQC Vai su X
In una Roma che spesso lotta per mantenere la sua bellezza naturale, l’apertura di un nuovo accesso al Parco di Tor Marancia rappresenta un piccolo grande passo verso un futuro più verde - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la nuova area del Parco di Tor Marancia: 7 ettari di verde pubblico a disposizione dei cittadini - Roma, inaugurata la nuova area del Parco di Tor Marancia: 7 ettari di verde pubblico a disposizione dei cittadini ... Scrive ecodallecitta.it
Municipio Roma VIII: Gualtieri inaugura nuova illuminazione parco Tor Marancia (3) - "La Torre di San Tommaso è un simbolo identitario per Tor Marancia e per tutto il nostro Municipio. agenzianova.com scrive
Tor Marancia, il terzo accesso al parco è realtà, inaugurazione con proteste: "Una colata di cemento" - In piazza Lante la protesta, con bavagli, dei residenti contrari al progetto ... Lo riporta romatoday.it