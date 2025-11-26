Parco di Tor Marancia inaugurata la nuova illuminazione

Accesa la nuova illuminazione artistica della Torre di San Tommaso, nel parco della Torre a Tor Marancia. Una tonalità rossa é apparsa nella serata di martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. All’evento erano presenti il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

