L’affidamento dei lavori è previsto già nei prossimi giorni e darà il via alla fase finale del progetto che ridisegna la porta d’accesso al centro storico. Con l’ampliamento del parcheggio Collesi, saranno a disposizione circa 90 stalli auto in più (portando la capienza totale del complesso a circa 200 posti). Sarà inoltre realizzato l’ascensore che conduce verso i giardini e piazza Gabriotti. Il progetto della variante del Cassero è passato ancora in consiglio nella seduta di lunedì e ha ricevuto l’ok nella parte relativa all’ampliamento del parcheggio Collesi, "un intervento destinato a ridisegnare l’accessibilità e il collegamento del centro con la nuova viabilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio Collesi più ampio. E un ascensore per il centro storico