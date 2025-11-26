Paramount+ debutta su TimVision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original
TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'app di Paramount+ su TimVision. I clienti TimVision potranno così abbonarsi a Paramount+ (Piano Standard) e accedere all'intero catalogo di contenuti. Il servizio è disponibile al costo di 7,99 euro al mese, con il primo mese gratuito in occasione de. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 15 NOVEMBRE 1956 il film "Love Me Tender" debutta a New York al Paramount Theatre. Il 28 Ottobre era stato mostrato un cartonato gigante di Elvis Presley. Nei giorni precedenti è stata fatta grande pubblicità all'evento nei giornali di New York. Scopriamo - facebook.com Vai su Facebook
TimVision: debutta in esclusiva "TIM New Music Night", primo appuntamento con Tiziano Ferro - Domani su TimVision debutta in esclusiva ‘TIM New Music Night', il nuovo format musicale che accende i riflettori sui party di release, solitamente riservati agli addetti ai lavori, ... Come scrive borsaitaliana.it