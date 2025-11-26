TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'app di Paramount+ su TimVision. I clienti TimVision potranno così abbonarsi a Paramount+ (Piano Standard) e accedere all'intero catalogo di contenuti. Il servizio è disponibile al costo di 7,99 euro al mese, con il primo mese gratuito in occasione de. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Paramount+ debutta su TimVision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original