Paramount+ debutta su TimVision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original
Dal grande cinema alle serie premium, una libreria ricchissima che trasforma l’app in un punto di riferimento per ogni tipo di pubblico. TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'app di Paramount+ su TimVision. I clienti TimVision potranno così abbonarsi a Paramount+ (Piano Standard) e acce. 🔗 Leggi su Digital-news.it
