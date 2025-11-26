Paramount+ debutta su TimVision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original

Digital-news.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal grande cinema alle serie premium, una libreria ricchissima che trasforma l’app in un punto di riferimento per ogni tipo di pubblico. TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'app di Paramount+ su TimVision. I clienti TimVision potranno così abbonarsi a Paramount+ (Piano Standard) e acce. 🔗 Leggi su Digital-news.it

paramount debutta su timvision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original

© Digital-news.it - Paramount+ debutta su TimVision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original

Leggi anche questi approfondimenti

paramount debutta timvision meseParamount+ debutta su TimVision con un mese gratis e un catalogo dai cult agli original - TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova p... Come scrive digital-news.it

paramount debutta timvision meseParamount+ arriva su Timvision, al via partnership pluriennale - TIM e Paramount+, il servizio SVOD premium di Paramount Skydance Corporation, annunciano una nuova partnership pluriennale che renderà disponibile l'applicazione di Paramount+ su TimVision. Si legge su ansa.it

paramount debutta timvision meseParamount+ sbarca su TimVision: al via la nuova partnership con primo mese gratuito - TIM e Paramount+ hanno ufficializzato un accordo pluriennale che porta l’app del servizio streaming di Paramount Skydance Corporation direttamente su ... Riporta cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Paramount Debutta Timvision Mese