Parabiago il giallo della borsa abbandonata in cantina | allarme bomba? No dentro c’erano 1 chilo di hashish e 60 grammi di coca
Parabiago (Milano) – Si temeva che nella borsa abbandonata nell’area cantine del condominio e da nessuno reclamata ci potesse essere un ordigno o qualcosa di pericoloso: quando i carabinieri, dopo essersi assicurati dell’assenza di fili o inneschi, l’hanno aperta hanno però trovato al suo interno un chilogrammo di hashish e 60 grammi di cocaina. Il curioso episodio sul quale stanno ora indagando i militari ha avuto come teatro un condominio di via Petrarca e Parabiago. Pochi giorni fa è stato uno dei condòmini a chiamare le forze dell’ordine dopo aver osservato che nella zona delle cantine dello stabile era stata abbandonata una borsa non ben identificata che nessuno dei residenti aveva comunque reclamato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Parabiago celebra i 40 anni del titolo di Città! Sabato 29 novembre, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare, si terrà il Consiglio Comunale Celebrativo dedicato al 40° anniversario del riconoscimento di Città di Parabiago (1985/2025). La cerimonia sarà prec - facebook.com Vai su Facebook