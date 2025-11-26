Parabiago (Milano) – Si temeva che nella borsa abbandonata nell’area cantine del condominio e da nessuno reclamata ci potesse essere un ordigno o qualcosa di pericoloso: quando i carabinieri, dopo essersi assicurati dell’assenza di fili o inneschi, l’hanno aperta hanno però trovato al suo interno un chilogrammo di hashish e 60 grammi di cocaina. Il curioso episodio sul quale stanno ora indagando i militari ha avuto come teatro un condominio di via Petrarca e Parabiago. Pochi giorni fa è stato uno dei condòmini a chiamare le forze dell’ordine dopo aver osservato che nella zona delle cantine dello stabile era stata abbandonata una borsa non ben identificata che nessuno dei residenti aveva comunque reclamato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, il giallo della borsa abbandonata in cantina: allarme bomba? No, dentro c’erano 1 chilo di hashish e 60 grammi di coca