Parabiago entra in chiesa e abbatte le statue sull’altare | arrestato
Parabiago, 26 novembre 2025 – A Parabiago, nel pieno centro cittadino, un episodio inspiegabile ha scosso la comunità. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre, all’interno della chiesa parrocchiale affacciata su piazza Maggiolini – cuore religioso e simbolo della città – un uomo ha improvvisamente danneggiato alcune statue sistemate sull’altare, colpendole senza alcun motivo. Il responsabile, un 55enne già noto alle forze dell’ordine, è stato rapidamente fermato dai carabinieri della Stazione di Parabiago, intervenuti subito dopo la segnalazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che, increduli, hanno assistito alla scena e hanno permesso ai militari di intervenire tempestivamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
