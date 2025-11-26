Papa Leone XIV | Accompagnatemi con la preghiera per viaggio in Turchia e Libano

“Domani (giovedì) mi recherò in Turchia e poi in Libano per visitare i popoli amati di quei paesi ricchi di storia e spiritualità. Sarà anche un’occasione per commemorare il 1700° anniversario del primo Concilio ecumenico celebrato a Nicea e per incontrare la comunità cattolica, i nostri fratelli cristiani e quelli di altre religioni. Vi invito ad accompagnarmi con le vostre preghiere “. Lo ha detto Papa Leone XIV nell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro in vista del suo primo viaggio apostolico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Accompagnatemi con la preghiera per viaggio in Turchia e Libano”

Argomenti simili trattati di recente

Vatican News. . Da Piazza San Pietro, Udienza Generale di Papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Papa Leone e il suo primo #ViaggioApostolico in #Turchia e #Libano #25novembre #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV Vai su X

Il Papa: accompagnatemi con preghiera nel viaggio in Turchia e Libano - "Domani mi recherò in Turchia e poi in Libano per compiere una visita alle care popolazioni di quei paesi ricchi di storia e di spiritualità. Come scrive libero.it

Viaggio di Papa Leone XIV in Turchia e Libano, alcuni dettagli del progamma - Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni stamane ha tenuto il consueto briefing in preparazione al viaggio apostolico che Papa Leone XIV intraprenderà a partire da giovedì in Turch ... Da acistampa.com

Papa Leone XIV, l'incontro con i pellegrini lettoni e l'udienza con il Primo Ministro di Riga - "Desidero esprimere la mia gratitudine per la vostra presenza qui questa mattina, perché Roma è sempre stata una casa per tutti i cristiani, dal momento che qui i grandi Apostoli Pietro e Paolo hanno ... Secondo acistampa.com