Gara numero 5 di un girone di Europa League estremamente equilibrato, e il PAOK reduce da 2 vittorie consecutive accoglie al Toumba il Brann Bergen. La squadra di Lucescu ha perso una gara in ogni competizione disputata in stagione, e contro il Panathinaikos ha interrotto una striscia di 7 vittorie consecutive. Nel dikefalo tou vorrà è salito in cattedra Giakoumakis, sempre più integrato negli schemi offensivi del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PAOK-Brann Bergen (Europa League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici