Malattia, ci ha lasciato a 87 anni Graziano Bari, Capitano vittorioso all’esordio per il Leocorno e soprattutto figura di spicco nel Palio dei primi anni ottanta. Ha guidato Pantaneto nel Palio dal 3 luglio 1983 al 16 agosto 1986, lasciando il segno. Piaceva il suo stile misurato, il suo ottimismo, la sua serenità che non passava certo inosservata. E tutto questo poi negli anni come maggiorente del Leocorno. "Ha lottato contro la malattia come un leone fino all’ultimo – dice il figlio Massimo anche lui sulla scia del padre ex Capitano vittorioso – poi si è dovuto arrendere. Il suo ricordo di Capitano è di un uomo che conquista il suo popolo anche oltre gli anni in carica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pantaneto in lutto per Graziano Bari. Capitano vittorioso nel luglio 1983