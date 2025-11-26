Pantaneto in lutto per Graziano Bari Capitano vittorioso nel luglio 1983

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malattia, ci ha lasciato a 87 anni Graziano Bari, Capitano vittorioso all’esordio per il Leocorno e soprattutto figura di spicco nel Palio dei primi anni ottanta. Ha guidato Pantaneto nel Palio dal 3 luglio 1983 al 16 agosto 1986, lasciando il segno. Piaceva il suo stile misurato, il suo ottimismo, la sua serenità che non passava certo inosservata. E tutto questo poi negli anni come maggiorente del Leocorno. "Ha lottato contro la malattia come un leone fino all’ultimo – dice il figlio Massimo anche lui sulla scia del padre ex Capitano vittorioso – poi si è dovuto arrendere. Il suo ricordo di Capitano è di un uomo che conquista il suo popolo anche oltre gli anni in carica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pantaneto in lutto per graziano bari capitano vittorioso nel luglio 1983

© Lanazione.it - Pantaneto in lutto per Graziano Bari. Capitano vittorioso nel luglio 1983

Contenuti che potrebbero interessarti

pantaneto lutto graziano bariPantaneto in lutto per Graziano Bari. Capitano vittorioso nel luglio 1983 - Malattia, ci ha lasciato a 87 anni Graziano Bari, Capitano vittorioso all’esordio per il Leocorno e soprattutto figura di spicco nel Palio dei primi anni ottanta. Riporta msn.com

pantaneto lutto graziano bariContrada del Leocorno in lutto, è morto l'ex capitano Graziano Bari - Lutto nella contrada del Leocorno per la scomparsa di Graziano Bari, ex capitano vittorioso del rione di Pantaneto, ruolo che ha ricoperto dal 1983 al 1986. Da radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Pantaneto Lutto Graziano Bari