Panettone d’Artista 2025 il 29 e 30 novembre alla Stazione Marittima la terza edizione con 30 maestri pasticcieri
Dopo il successo delle prime due edizioni, la Stazione Marittima di Salerno si appresta ad accogliere la terza edizione di “Panettone d’Artista”, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 18 alle 24.L’iniziativa, divenuta un appuntamento distintivo delle festività salernitane, coniuga. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
