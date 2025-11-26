Panettone d’Artista 2025 il 29 e 30 novembre alla Stazione Marittima la terza edizione con 30 maestri pasticcieri

Salernotoday.it | 26 nov 2025

Dopo il successo delle prime due edizioni, la Stazione Marittima di Salerno si appresta ad accogliere la terza edizione di “Panettone d’Artista”, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 18 alle 24.L’iniziativa, divenuta un appuntamento distintivo delle festività salernitane, coniuga. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

