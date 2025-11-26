Pandoro gate Chiara Ferragni si difende in tribunale | Abbiamo agito in buona fede

Milano, 26 novembre 2025 – È destino che il Natale non porti serenità all’ex "Blonde Salad” Chiara Ferragni. A dicembre 2022 è scoppiato il Pandoro gate e, sempre a dicembre, ma del 2023 con la multa da un milione, lo scandalo è deflagrato mangiandosi in un attimo (quasi) tutto quello che Ferragni aveva costruito: crollata l’immagine, crollati gli affari. Chiara Ferragni, 37 anni, mostra il pandoro Balocco natalizio Pink Christmas Dicembre, anche quest’anno, si avvicina e ieri è arrivata la prima (o l’ennesima) batosta: la Procura chiede la condanna a 1 anno e 8 mes i per truffa aggravata sui noti casi di pubblicità ingannevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

