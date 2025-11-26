Pandoro gate Chiara Ferragni si difende in tribunale | Abbiamo agito in buona fede

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 novembre 2025 – È destino che il Natale non porti serenità all’ex "Blonde Salad”   Chiara Ferragni. A dicembre 2022 è scoppiato il Pandoro gate e, sempre a dicembre, ma del 2023 con la multa da un milione, lo scandalo è deflagrato mangiandosi in un attimo (quasi) tutto quello che Ferragni aveva costruito: crollata l’immagine, crollati gli affari. Chiara Ferragni, 37 anni, mostra il pandoro Balocco natalizio Pink Christmas Dicembre, anche quest’anno, si avvicina e ieri è arrivata la prima (o l’ennesima) batosta: la Procura chiede la condanna a 1 anno e 8 mes i per truffa aggravata sui noti casi di pubblicità ingannevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pandoro gate chiara ferragni si difende in tribunale abbiamo agito in buona fede

© Ilgiorno.it - Pandoro gate, Chiara Ferragni si difende in tribunale: “Abbiamo agito in buona fede”

Contenuti che potrebbero interessarti

pandoro gate chiara ferragniPandoro gate, Chiara Ferragni si difende in tribunale: “Abbiamo agito in buona fede” - Milano, ma intanto i pm chiedono che l’influencer venga condannata a un anno e 8 mesi per truffa aggravata sui noti casi di pubblicità ingannevole ... Come scrive ilgiorno.it

pandoro gate chiara ferragniPandoro gate: Chiara Ferragni rischia un anno e otto mesi di carcere - Il caso Pandoro, che vede coinvolta l’influencer Chiara Ferragni, ha preso una piega seria con la richiesta di condanna avanzata dalla Procura di Milano. Da notizie.it

pandoro gate chiara ferragniPandoro gate, la richiesta shock: chiesti 1 anno e 8 mesi di reclusione per Chiara Ferragni - La Procura di Milano chiede una condanna per Chiara Ferragni nella vicenda del Pandoro Balocco e delle uova Dolci Preziosi, sostenendo l’accusa di truffa aggravata per false raccolte benefiche ... Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Pandoro Gate Chiara Ferragni