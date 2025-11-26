Una bellissima serata all’insegna del calcio l’ultima conviviale del Panathlon. Ospite, Marco Landucci, lucchese doc, ex portiere della Pantera, oltreché della Fiorentina e, attualmente, storico allenatore in seconda di Max Allegri, ora al Milan. A fare gli onori di casa il presidente Lucio Nobile, l’assessore comunale allo Sport di Capannori, Gaetano Ceccarelli e Claudio Oliva per l’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara. Landucci ha iniziato a giocare all’età di sette anni nel Sant’Alessio, prima di approdare alle giovanili della Fiorentina. Da lì è iniziata la sua carriera. Poi, prima come preparatore dei portieri, quindi da "vice", ha iniziato un binomio vincente con Allegri, prima a Grosseto, poi a Cagliari, quindi al Milan e, per diversi anni, in due tranche, alla Juventus, prima di ritornare quest’anno ai meneghini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Panathlon - L’ex rossonero invitato alla "conviviale» fa i complimenti al numero uno del "suo» Milan. Landucci: "Maignan è un portiere super»