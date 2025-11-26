Pamela Camassa ritrova l' amore dopo Filippo Bisciglia | vacanza romantica in Turchia

La showgirl si è mostrata felice e sorridente in occasione di un viaggio insieme al presunto nuovo fidanzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pamela Camassa ritrova l'amore dopo Filippo Bisciglia: vacanza romantica in Turchia

Contenuti che potrebbero interessarti

Pamela Camassa esce allo scoperto con la nuova fiamma, viaggio romantico in Turchia insieme a Stefano: «è questo che mi rende felice». E pubblica le prime foto in due - https://www.eva3000.com/pamela-camassa-esce-allo-scoperto-con-stefano/ - facebook.com Vai su Facebook

La showgirl si è mostrata felice e sorridente in occasione di un viaggio insieme al presunto nuovo fidanzato - A due mesi dall'ufficializzazione della fine della sua storia con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa si è mostrata felice in Turchia col presunto nuovo flirt. Si legge su msn.com

Pamela Camassa ritrova l'amore dopo la rottura con Filippo Bisciglia? In vacanza con un uomo misterioso - Dopo 17 anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. msn.com scrive

Pamela Camassa ufficializza il nuovo amore dopo la rottura con Filippo Bisciglia: le foto della vacanza - Dopo 17 anni con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa sembra aver voltato pagina. Segnala donnaglamour.it