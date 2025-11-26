Pamela Camassa esce allo scoperto con il nuovo amore dopo l’addio a Filippo Bisciglia

Pamela Camassa esce allo scoperto con il nuovo amore dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia. La showgirl avrebbe definitivamente voltato pagina, iniziando una frequentazione con un’altra persona. Pamela Camassa su Instagram con il nuovo amore. Dopo settimane di indiscrezioni infatti, Pamela Camassa ha scelto di ufficializzare il suo nuovo amore. L’ha fatto pubblicando gli scatti che raccontano un romantico viaggio in Turchia. Lui è Stefano Russo con cui era stata paparazzata qualche tempo fa mentre si scambiava un tenero bacio. Visualizza questo post su Instagram Dell’uomo si sa poco e niente, l’unica certezza è che lavora in un circolo sportivo a Roma e che sarebbe riuscito a rubare il cuore della modella. 🔗 Leggi su Dilei.it

