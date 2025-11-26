Pamela Camassa esce allo scoperto con il nuovo amore dopo l’addio a Filippo Bisciglia
Pamela Camassa esce allo scoperto con il nuovo amore dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia. La showgirl avrebbe definitivamente voltato pagina, iniziando una frequentazione con un’altra persona. Pamela Camassa su Instagram con il nuovo amore. Dopo settimane di indiscrezioni infatti, Pamela Camassa ha scelto di ufficializzare il suo nuovo amore. L’ha fatto pubblicando gli scatti che raccontano un romantico viaggio in Turchia. Lui è Stefano Russo con cui era stata paparazzata qualche tempo fa mentre si scambiava un tenero bacio. Visualizza questo post su Instagram Dell’uomo si sa poco e niente, l’unica certezza è che lavora in un circolo sportivo a Roma e che sarebbe riuscito a rubare il cuore della modella. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Pamela Camassa esce allo scoperto con la nuova fiamma, viaggio romantico in Turchia insieme a Stefano: «è questo che mi rende felice». E pubblica le prime foto in due - https://www.eva3000.com/pamela-camassa-esce-allo-scoperto-con-stefano/ - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Russo, chi è il presunto nuovo compagno di Pamela Camassa - Stefano Russo si è ritrovato al centro del gossip, additato come nuovo compagno di Pamela Camassa, dopo l'addio a Filippo Bisciglia. donnaglamour.it scrive
Pamela Camassa pizzicata mentre bacia il nuovo fidanzato dopo l’addio a Filippo Bisciglia - Nemmeno Maria De Filippi è riuscita a tenerli insieme fino a quando Filippo e Pamela dopo 17 anni hanno scritto la parola fine sui social: “Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci ... Scrive ultimenotizieflash.com
Pamela Camassa torna per la prima volta in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia - Pamela Camassa torna in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia e l’annuncio della loro separazione. Da dilei.it