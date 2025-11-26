Pam caccia tre dipendenti col ‘test del carrello’ | licenziamenti dall’intento intimidatorio
Sapete cos’è un ‘test del carrello’? Martedì scorso ho denunciato alla Camera come altri due cassieri fossero stati licenziati dalla Pam di Livorno con la tecnica del “cliente invisibile”. Dico altri due perché prima era scoppiato il caso gravissimo di Siena: il licenziamento disumano e pretestuoso di un delegato sindacale 62enne, che a quelle casse lavorava da 13 anni e tra cinque sarebbe andato in pensione. Un lavoratore che, tra l’altro, era già stato sottoposto al test, superandolo. Il licenziamento in tronco di Fabio Giomi, delegato sindacale di 62 anni, a soli cinque anni dalla pensione, con moglie invalida e figli a carico, ha fatto finalmente clamore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
