Pallanuoto Setterosa e Settebello chiudono i primi collegiali verso gli Europei I prossimi impegni dell’Italia
L’Italia ha concluso il primo collegiale della nuova stagione. La Nazionale maschile di pallanuoto si è impegnata in quattro giorni presso il Centro Federale di Ostia, il CT Alessandro Campagna ha potuto osservare 28 giocatori e nella giornata di martedì c’è stato anche un doppio turno con partita di quattro tempi: squadra dei bianchi con Del Lungo e Massaro ad alternarsi in porta e quella dei blu con Baggi Necchi e De Michelis tra i pali. Risultato finale 10-14 (4-5, 3-2, 0-5, 3-2). Prossimo appuntamento il 14 dicembre al Centro Federale di Napoli, dal 19 al 22 si disputerà un common training con l’Ungheria a Budapest (amichevole il 20 dicembre) e poi altro allenamento congiunto con il Montenegro dal 27 al 30 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Open Day - 29 novembre 2025 ? Incontro con i Campioni dello Sport Un onore avere nostra ospite Silvia Bosurgi, campionessa messinese della pallanuoto, che ha vinto con il magico “Setterosa” l'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004, ai Mondiali di Fuk - facebook.com Vai su Facebook
Le avversarie del Setterosa agli Europei Vai su X
Setterosa al lavoro. Chiuso il collegiale, il 28 dicembre test match con la Cina - Cementare il nuovo gruppo dopo un'estate di crescita e tornare protagoniste verso i campionati europei di Funchal, in Portogallo in programm ... Riporta federnuoto.it
Pallanuoto, Stefano Tempesti è il nuovo direttore sportivo della Nazionale - Il Settebello si ritroverà ad Ostia nei prossimi giorni, alle dipendenze del commissario tecnico Alessandro Campagna. Secondo msn.com
Settebello e Setterosa. Ultimi test preolimpici, poi la partenza per Parigi - Reduci dalla Sardinia Cup ad Alghero e dal successo nel Quattro Nazioni di Budapest, gli azzurri del ct Sandro Campagna sono in raduno collegiale a Siracusa con Ungheria e Giappone fino al 21 luglio. federnuoto.it scrive