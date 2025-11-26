Pallanuoto Setterosa e Settebello chiudono i primi collegiali verso gli Europei I prossimi impegni dell’Italia

L’Italia ha concluso il primo collegiale della nuova stagione. La Nazionale maschile di pallanuoto si è impegnata in quattro giorni presso il Centro Federale di Ostia, il CT Alessandro Campagna ha potuto osservare 28 giocatori e nella giornata di martedì c’è stato anche un doppio turno con partita di quattro tempi: squadra dei bianchi con Del Lungo e Massaro ad alternarsi in porta e quella dei blu con Baggi Necchi e De Michelis tra i pali. Risultato finale 10-14 (4-5, 3-2, 0-5, 3-2). Prossimo appuntamento il 14 dicembre al Centro Federale di Napoli, dal 19 al 22 si disputerà un common training con l’Ungheria a Budapest (amichevole il 20 dicembre) e poi altro allenamento congiunto con il Montenegro dal 27 al 30 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

