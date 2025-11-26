pallanuoto riccione punta a conquistare la serie b

La Pallanuoto Riccione punta alla serie B e traccia le linee per il futuro, puntano sui giovani, la prima squadra e la formazione degli allenatori. Domenica scorsa, il settore pallanuoto della Polisportiva della Perla si è ritrovato tutti insieme, tra atleti, genitori e staff tecnico; confermando la compattezza di un movimento agonistico in piena crescita. Durante la serata, il referente tecnico della sezione, Luca Bellavista, ha illustrato il nuovo progetto sportivo per il quadriennio (’25-’29): un programma ambizioso e strutturato che guarda con decisione al futuro. Tra i pilastri principali l’implemento della prima squadra, quello del settore giovanile e infine la preparazione degli allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

