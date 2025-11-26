Pallamano la Jomi Salerno mette la freccia in direzione Cassano Magnago

Tempo di lettura: < 1 minuto In vetta alla classifica insieme a Erice a 16 punti, la Jomi Salerno si prepara ad affrontare una nuova sfida impegnativa: sabato 29 novembre sarà di scena in trasferta contro Cassano Magnago. L’avversario, attualmente terzo a quota 14 punti con sette vittorie e due sconfitte, arriva all’incontro con il morale alto grazie al recente successo per 27-21 contro il Brixen, che ha inflitto alle altoatesine la prima sconfitta stagionale. La partita si prospetta equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a consolidare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

