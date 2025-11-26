Pallamano | i Mondiali Femminili 2025 si aprono con i ruggiti di Germania e Spagna
I Mondiali Femminili 2025 di pallamano si sono ufficialmente aperti. Nella prima giornata assoluta della competizione, riguardante la fase a gironi, quattro erano gli incontri in agenda. Ecco come sono andate le cose. Gruppo C A Stoccarda, le padrone di casa della Germania si sono imposte 32-25 sull’Islanda: 7 reti per Alina Grijseels, top scorer delle teutoniche. Comoda anche la vittoria per 31-19 della Serbia sull’Uruguay, arrivata nella ripresa in maniera definitiva dopo il 15-10 del primo tempo, grazie alle 6 reti di Sara Garovi?. Gruppo D La Spagna batte 26-17 il Paraguay anche grazie alle 6 reti messe a referto da Danila So Delgado Pinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
