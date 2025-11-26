Palermo vs Carrarese quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero vogliono riprendere il cammino verso le zone alte della classifica, mentre I toscani cercano punti importanti per rimanere in zona play-off. Palermo vs Carrarese si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero non stanno vivendo un periodo particolarmente positivo dopo l’avvio che li aveva lanciati tra i favoriti per la vittoria del campionato. Nelle ultime cinque uscite la squadra di Inzaghi ha ottenuto 4 punti sui 15 disponibili, perdendo contro Catanzaro, Monza e Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

