Palazzo Vescovile presentazione del romanzo Anna – L’arte dello stare accanto di Marinella Sorrentino
Sabato 29 novembre, alle 18, il Palazzo Vescovile di Avellino ospiterà la presentazione del romanzo di Marinella Sorrentino, “Anna – L’arte dello stare accanto”, una storia intensa che mette al centro il coraggio femminile in un’epoca che negava alle donne istruzione e autodeterminazione.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il FAI ha organizzato aperture per visitare il Palazzo Vescovile di Acireale ________ Nino Raspanti FAI Acireale - Delegazione Catania Museo Diocesano Acireale - facebook.com Vai su Facebook
La Bellezza dell'infinito:arte e letteratura al Palazzo del Seminario Vescovile di Fiesole - La Sala Toniolo ospita dal 6 al 13 aprile le opere del pittore Vito Giarrizzo accanto alla presentazione del nuovo romanzo di Cinzia Guido "0=infinito". Si legge su lanazione.it
Sala gremita al Palazzo Vescovile di Arezzo per la presentazione del libro di Roberto Lorusso - Arezzo, 28 ottobre 2023 – Tanti imprenditori, professionisti e lavoratori hanno partecipato alla presentazione del libro di Roberto Lorusso “Il Vangelo del Change Management”, ospitato nella sala ... Scrive lanazione.it