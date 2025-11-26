Palazzo Vescovile presentazione del romanzo Anna – L’arte dello stare accanto di Marinella Sorrentino

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre, alle 18, il Palazzo Vescovile di Avellino ospiterà la presentazione del romanzo di Marinella Sorrentino, “Anna – L’arte dello stare accanto”, una storia intensa che mette al centro il coraggio femminile in un’epoca che negava alle donne istruzione e autodeterminazione.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Bellezza dell'infinito:arte e letteratura al Palazzo del Seminario Vescovile di Fiesole - La Sala Toniolo ospita dal 6 al 13 aprile le opere del pittore Vito Giarrizzo accanto alla presentazione del nuovo romanzo di Cinzia Guido "0=infinito". Si legge su lanazione.it

Sala gremita al Palazzo Vescovile di Arezzo per la presentazione del libro di Roberto Lorusso - Arezzo, 28 ottobre 2023 – Tanti imprenditori, professionisti e lavoratori hanno partecipato alla presentazione del libro di Roberto Lorusso “Il Vangelo del Change Management”, ospitato nella sala ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Vescovile Presentazione Romanzo