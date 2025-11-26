Palazzo Reale di Napoli ingressi gratuiti e visite guidate nel week end
Il Giardino Romantico a Palazzo Reale, ancora chiuso per lavori, apre eccezionalmente sabato con biglietto a 3 euro. Cinque visite guidate in totale nel prossimo fine settimana a Palazzo Reale offrono la possibilità di visitare sabato il cantiere del Giardino Romantico, in via di ultimazione, e l’Appartamento di Etichetta e il Museo Caruso gratuitamente, rispettivamente . 🔗 Leggi su 2anews.it
