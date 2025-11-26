Palazzi aperti a Galatina il cuore in ogni stagione
“Galatina, il cuore in ogni stagione.welcome! #we ARE in Puglia”Siamo pronti per vivere dieci fantastiche esperienze a Galatina e non solo!?Sabato 29 novembre vi aspettiamo per vivere due grandi momenti di identità culturale della nobiltà galatinese.?Alle ore 10:30 e 17:30 vi aspettiamo in Info. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Palazzi aperti fino a notte fonda… americani, giapponesi, cinesi, viterbesi, pugliesi, nord Italia Vetrallesi, sorianesi visite no stop… tutti pazzi per la Notte di Mezzo! E noi stappiamo lo spumante!!!! La Notte continua domani dopo domani e il prossimo week end - facebook.com Vai su Facebook
Palazzi aperti a Galatina, il cuore in ogni stagione - ??Alle ore 10:30 e 17:30 vi aspettiamo in Info Point nella storica Torre dell'Orologio in via Vittorio Emanuele n. Si legge su lecceprima.it
"Cortili aperti": una domenica tra palazzi storici, ville e castelli. Ecco cosa visitare: mappa e orari - Domenica 25 maggio Lecce celebra l’anniversario della storica manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra i cortili, i ... quotidianodipuglia.it scrive