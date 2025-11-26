palamontepaschi collegato col parco

Un nuovo collegamento coperto unirà l’ingresso principale del parco al Palamontepaschi, alla grande tensostruttura che ospita eventi, concerti, incontri e manifestazioni sportive. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di "riqualificazione e valorizzazione" del parco, finanziato attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) e cofinanziato da risorse comunali ed inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Comune per il periodo 2026–2028, che destina all’intervento un importo significativo: un quadro economico di circa 466.437,02 euro. Nella delibera con la quale la giunta ha dato il via libera alla riqualificazione si ricostruisce la filiera finanziaria dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

