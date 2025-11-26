Pagelle Milan Futuro-Real Calepina 1-0 | Ossola che qualità! Bene Odogu ed Eletu
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Real Calepina, gara valida per la 12^ giornata della Serie D 202526. Ecco le pagelle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le pagelle dei giocatori del Milan dopo il pareggio con il Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #InterMilan: Calhanoglu e Sommer doppia macchia, Maignan show e Allegri avanti di cortomuso! Vai su X
Milan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Segnala milannews.it
Milan Futuro-Real Calepina, le formazioni ufficiali: Oddo schiera Odogu - 30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del ... Da milannews.it
Milan, le pagelle di CM: Maignan irreale, da 8,5. Saelemakers e Pulisic sugli scudi - Festa Milan nel derby, un Pulisic da 7 pieno in pagella regala un successo fondamentale sia per il morale che per la classifica. Da msn.com