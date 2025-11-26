Pagelle Gubbio Juventus Next Gen | Faticanti affresca Deme e Okoro assenti ingiustificati VOTI

Pagelle Gubbio Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 14esima giornata di Serie C 202526. Pagelle Gubbio Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 14ª giornata di Serie C 202526 Scaglia 6 – Prova a innervosire Tommasini sul dischetto, non ci riesce. Ma non è colpevole. Turicchia 6 – Fa entrambe le fasi, con risultati alterni Pedro Felipe 5.5 – Col senno di poi fa quasi bene a spendere quel rosso. Ma la prestazione è insufficiente Gil Puche 6.5 – Un paio di recuperi di ottimo livello Perotti 5 – Tampona Tommasini in area, lo aveva bruciato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

