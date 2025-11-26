PAGELLE E TABELLINO ATLETICO-INTER 2-1 | Lautaro e Calhanoglu un altro flop dopo il derby Barrios fondamentale

Voti, top e flop del match valevole per la quinta giornata della League Phase di Champions (AnsaFoto) – Calciomercato.it ATLETICO Musso 6 Molina 6 – TOP Dal 59? Nico Gonzalez 7 – Grande impatto con la partita: un salvataggio e un lavoro in difesa molto prezioso. Gimenez 7 Hancko 6,5 Ruggeri 6,5 – Dal 68? Sorloth s.v. FLOP Giuliano Simeone 5 – Calciatore di grande valore, ma un cascatore seriale. TOP Barrios 7 – Sempre al posto giusto nel momento giusto. Fondamentale. Cardoso 6,5 – Dal 59? Pubill 5,5 FLOP Gallagher 5 – Un mezzo fantasma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ATLETICO-INTER 2-1: Lautaro e Calhanoglu, un altro flop dopo il derby. Barrios fondamentale

Altre letture consigliate

PAGELLE E TABELLINO #NapoliQarabag 2-0: serataccia per #Hojlund, la risolve #McTominay ? @zullotwit Vai su X

Il Gela supera la Nissa e si rilancia. Le Pagelle ? https://pascaldesiato.com/2025/11/22/gela-nissa-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vederla-in-streaming/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO ATLETICO-INTER 2-1: Lautaro e Calhanoglu, un altro flop dopo il derby. Barrios fondamentale - Inter da Luis Henrique a Pio Esposito e Lautaro Martinez passando per Griezmann fino a Chivu e Simeone ... Scrive calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1: serataccia per Calhanoglu e Lautaro, Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto - Milan valevole per la 12esima di Serie A: da Leao a Lautaro e Thuram passando per Rabiot e Calhanoglu, top e flop derby ... Come scrive calciomercato.it

Pagelle live Atletico Madrid-Inter: voti e giudizi - Mehdi Rahmouni (FRA) Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (FRA) VAR: Willy Delajod (FRA) Assistente VAR: Tiago Martins (POR) ... Segnala passioneinter.com