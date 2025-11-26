Pagamento Naspi a novembre 2025 quando arriva | ecco le date

. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto entro il 15 novembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità: Gli importi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pagamento Naspi a novembre 2025, quando arriva: ecco le date

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuovo Pagamento INPS in arrivo: il TRATTAMENTO INTEGRATIVO sulla Naspi Info e dettagli qui: https://insindacabili.it/trattamento-integrativo-naspi-a-novembre-2025-calendario-pagamento-ex-bonus-renzi/ #Bonus #INPS #TrattamentoIntegrativo - facebook.com Vai su Facebook

Pagamenti Inps di dicembre: ecco le date di pensioni, assegno unico e d’inclusione, Naspi e Carta Acquisti - Con l’arrivo di dicembre 2025 si apre l’ultima tornata di pagamenti INPS dell’anno, che comprende pensioni, Assegno Unico, ADI, SFL, NASpI, DIS- Si legge su ilfattovesuviano.it

Pagamenti INPS dicembre: ecco tutti gli importi in arrivo e le date di accredito - Guida completa ai pagamenti INPS di fine anno: pensioni con tredicesima e bonus, assegni sociali, ADI, SFL, NASpI, Carta Acquisti e scadenze ISEE. Segnala msn.com

Tutti i nuovi accrediti INPS di novembre 2025, il calendario completo - Informati sulle date per NASpI, Carta Acquisti e bonus da 500 euro. Si legge su informazionescuola.it