Paga Sosta Verona | la prima web app italiana per pagare il parcheggio è firmata Amt3
Paga Sosta Verona, la prima web app italiana per il pagamento della sosta, debutta ufficialmente grazie ad Amt3. La nuova piattaforma segna un traguardo innovativo nel panorama nazionale ed europeo e nasce dalla collaborazione con Horsa, partner tecnologico dell’azienda. Il progetto risponde alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it
