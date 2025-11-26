Paga online per comprare un' auto giovane salernitano truffato

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due truffe legate a concerti e vendite online sono state scoperte dai carabinieri di Pianello e di Rivergaro, in Emilia Romagna. I responsabili sono stati denunciati. Tra le vittime c'è anche un ragazzo di Nocera Inferiore.La truffaIl primo caso riguarda un marocchino di 34 anni residente a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Comprare auto, moto e bici usate online: i nuovi ecommerce con reso gratuito - Scegli l’auto usata, e la metti nel carrello, proprio come faresti con un elettrodomestico su Amazon o un paio di sneakers su Zalando. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Paga Online Comprare Auto