Padre Maurizio Patriciello accoglie il nuovo sindaco di Caivano | Avrà un compito difficile

La visita al Parco Verde sarà uno dei primi appuntamenti del neoeletto sindaco di Caivano, Antonio Angelino. A dirlo all'Adnkronos è don Maurizio Patriciello, che accoglierà il nuovo primo cittadino stasera nella sua parrocchia, insieme al vescovo, in occasione del consueto incontro di catechesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Padre Maurizio Patriciello accoglie il nuovo sindaco di Caivano: “Avrà un compito difficile”

Approfondisci con queste news

Mercoledì 26 novembre alle ore 19,45, la nostra comunità parrocchiale accoglie il sindaco di Caivano, dottor Antonio Angelino, per congratularsi e augurargli un buon lavoro a servizio della città. Se potete, venite. Padre Maurizio - facebook.com Vai su Facebook

La comunità di Airola accoglie Padre Patriciello nella Chiesa della Santissima Annunziata Eventi - Grazie all’invito di don Liberato Maglione, parroco della Santissima Annunziata e guida attenta e appassionata delle Parrocchie riunite dei Santi Giorgio e Lorenzo Martiri, lunedì 24 novembre, alle ... Riporta realtasannita.it

Airola, lunedì incontro con don Maurizio Patriciello nella Chiesa dell’Annunziata - Grazie all’invito di don Liberato Maglione, parroco della Santissima Annunziata e guida attenta e appassionata delle Parrocchie riunite dei Santi Giorgio e Lorenzo Martiri, lunedì 24 novembre alle ore ... Si legge su ntr24.tv

Don Maurizio Patriciello premiato a Santa Lucia di Serino con il “San Giuseppe Moscati” - A Santa Lucia di Serino, paese d’origine della famiglia del santo medico Giuseppe Moscati, domenica 16 novembre 2025 Padre Maurizio Patriciello ha ricevuto il prestigioso premio “San Giuseppe Moscati” ... Come scrive irpinianews.it