Pace made in Usa più vicina L’Ue resta inerme
Colloqui separati dei funzionari americani ad Abu Dhabi con delegati di Mosca e Kiev. Volodymyr Zelensky: «Pronti ad andare avanti». Gelo del Cremlino sul piano modificato. Intanto Bruxelles prende un altro schiaffo: Marco Rubio nega il bilaterale chiesto da Kaja Kallas.. Keir Starmer ed Emmanuel Macron come dischi rotti: «Serve una forza multinazionale sul campo».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
