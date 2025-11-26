Pace made in Usa più vicina L’Ue resta inerme

Laverita.info | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colloqui separati dei funzionari americani ad Abu Dhabi con delegati di Mosca e Kiev. Volodymyr Zelensky: «Pronti ad andare avanti». Gelo del Cremlino sul piano modificato. Intanto Bruxelles prende un altro schiaffo: Marco Rubio nega il bilaterale chiesto da Kaja Kallas.. Keir Starmer ed Emmanuel Macron come dischi rotti: «Serve una forza multinazionale sul campo».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pace made in Usa più vicina. L’Ue resta inerme

