PChigi | accordo su affitti brevi e Isee
19.00 Nella riunione di maggioranza a Palazzo Chigi sulla Manovra, che "si è svolta in un clima di grande condivisione", è stata raggiunta "un'intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull'ampliamento dell'esenzione Isee sulla prima casa, sull'articolo 18 riferito ai dividendi". Così una nota di P.Chigi dopo il vertice con Meloni. "Chiarita la possibilità di compensazione -prosegue- anche per i contributi previdenziali delle imprese, discusso di misure a favore forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Legge Bilancio: palazzo Chigi, in maggioranza raggiunto accordo su affitti brevi e dividendi - Nel corso della riunione di maggioranza a palazzo Chigi sul ddl Bilancio - Come scrive agenzianova.com
Affitti brevi: l’aliquota resta al 21% fino a due immobili, dal terzo sale al 26%. Forza Italia: «Siamo tutti d’accordo» - Gasparri dopo il vertice di maggioranza sulla manovra: per chi «affitta una seconda casa l'aliquota resta invariata». Si legge su corriere.it
***Ddl bilancio: P.Chigi, da vertice maggioranza intesa su affitti brevi - Nel corso della riunione di maggioranza a Palazzo ... Da ilsole24ore.com