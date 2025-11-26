PChigi | accordo su affitti brevi e Isee

19.00 Nella riunione di maggioranza a Palazzo Chigi sulla Manovra, che "si è svolta in un clima di grande condivisione", è stata raggiunta "un'intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull'ampliamento dell'esenzione Isee sulla prima casa, sull'articolo 18 riferito ai dividendi". Così una nota di P.Chigi dopo il vertice con Meloni. "Chiarita la possibilità di compensazione -prosegue- anche per i contributi previdenziali delle imprese, discusso di misure a favore forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it