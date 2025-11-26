Ostia | slitta la rimozione delle impalcature dalla Torretta

Proseguono i lavori per il restauro della Torretta del Palazzo del Governatorato. Sono partiti, dopo 10 anni di attesa, nell’ottobre del 2024 grazie ai fondi messi a disposizione dal Giubileo.Lo slittamento nei lavoriL’intervento non è però ancora concluso. “Sebbene il fine-lavori fosse stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

