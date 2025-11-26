Ostia feci umane trovate in chiesa e sull' altare

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Feci umane sono state trovate in una chiesa a Ostia. La scoperta choc è avvenuta nel pomeriggio di martedì 25 novembre in via Gian Carlo Passeroni e ha scosso la comunità della parrocchia San Nicola di Bari. Ad accorgersi di quanto avvenuto è stata una segretaria parrocchiale, che ha subito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

