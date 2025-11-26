Osteoporosi le abitudini che ti condannano alle ossa fragili
L' osteoporosi è una malattia delle ossa caratterizzata da riduzione della massa ossea e alterazione della microarchitettura scheletrica, che le rende più fragili e suscettibili a fratture. Spesso definita "epidemia silenziosa", colpisce 5 milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto donne in menopausa e anziani, ma può interessare anche uomini e giovani in condizioni particolari. L'osteoporosi spesso rimane invisibile fino alla prima frattura, seconda solo alle patologie cardiovascolari per numero di casi, agisce silenziosamente, in quanto non da alcun sintomo, indebolendo le ossa e si manifesta quando è già in fase avanzata.
