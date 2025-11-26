Orte in cantina | un percorso guidato di degustazioni di vino e cibo del territorio
Il vino e i sapori della tradizione sono protagonisti dell'evento organizzato il 30 novembre e il 7 dicembre dal titolo “Orte in cantina”. La manifestazione, che arriva quest'anno alla 17esima edizione, offre un'esperienza gustosa, che ha come obiettivo quello di creare un connubio tra cucina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
