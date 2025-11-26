Da otto anni, sullo stesso campetto da basket della periferia di Milano, una mamma compie sempre lo stesso gesto: appende un girasole alla rete per ricordare il figlio Alessandro, morto a 15 anni per un improvviso arresto cardiaco proprio lì, su quel terreno di gioco. Quel fiore, semplice e luminoso, è diventato il suo modo di restargli accanto. Ma puntualmente qualcuno lo strappa e lo getta via, cancellando in pochi secondi un rito fatto di dolore e tenerezza. Dietro quel fiore c’è una storia che pesa come un macigno: da otto anni quella donna torna nello stesso punto in cui la sua vita si è fermata, mentre il mondo intorno ha continuato a correre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Orrore in Italia: mamma lascia un fiore per il figlio morto a 15 anni. Glielo strappano, biglietto shock