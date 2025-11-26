Orrore a Pisa abusi su una bambina di 6 anni | arrestato un 23enne Tracce di dna sui vestiti della piccola

Affaritaliani.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 23enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di sei anni, dopo che la piccola era stata ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

orrore a pisa abusi su una bambina di 6 anni arrestato un 23enne tracce di dna sui vestiti della piccola

© Affaritaliani.it - Orrore a Pisa, abusi su una bambina di 6 anni: arrestato un 23enne. Tracce di dna sui vestiti della piccola

