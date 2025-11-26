Orrore a Pisa 23enne di origini straniere arrestato per abusi su una bimba di 6 anni

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orrore a Pisa dove un 23enne di origini straniere è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una bimba di soli 6 anni. Sugli abiti della piccina sarebbero state trovate tracce di Dna che hanno consentito agli investigatori di cristallizzare il quadro probatorio e chiedere la misura di custodia cautelare in carcere per l'indagato. Lo rende noto la Questura pisana. Il racconto della bimba. L'indagine, condotta dalla Squadra mobile di Pisa, è scattata dopo il ricovero in ospedale della bimba. La piccola aveva confidato alla madre, seppur in maniera confusa e inconsapevole, di aver ricevuto strane attenzioni dal papà dei suoi amichetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

