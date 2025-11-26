Oroscopo di dicembre questo segno vivrà un Natale coi fiocchi | dopo tante difficoltà arriva la luce
Dicembre sta per aprire le sue porte e con esso una stagione ricca di opportunità e di novità, soprattutto per un segno in particolare. L’analisi degli ultimi transiti planetari indica un mese che si preannuncia come un vero e proprio “regno” di fortuna e realizzazioni per questo segno zodiacale di fuoco, guidato da Giove e Nettuno, che saprà cogliere al volo ogni occasione grazie a una spinta celeste che rinvigorisce intuizione, tempismo e creatività. Il periodo compreso tra il 22 novembre e il 21 dicembre, proprio sotto il dominio del Sagittario, si conferma particolarmente fertile di eventi positivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
