. Ariete “Nel silenzio la fiamma arde e attende, tra gesto timido e sguardo sincero, un battito che risuona oltre le onde, e accende l’anima alla prima luce.” Per il segno Ariete questa settimana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo dell’Amore per la settimana 24-30 novembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopri le previsioni di Vega