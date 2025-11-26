Ornella Vanoni | Vaccino Covid obbligatorio come per il vaiolo o la poliomielite e attacca i no-vax | Quali libertà vogliono?

Vanoni si schiera a favore della vaccinazione obbligatoria e attacca chi non vuole inocularsi Ornella Vanoni si schiera a favore del vaccino Covid obbligatorio "come è stato per il vaiolo o la poliomielite". Intervistata a margine della Mostra del Cinema di Venezia dove è protagonista del fil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ornella Vanoni: "Vaccino Covid obbligatorio come per il vaiolo o la poliomielite", e attacca i "no-vax": "Quali libertà vogliono?"

Leggi anche questi approfondimenti

Si sono tenuti ieri, nella sua Brera, presso la Chiesa di San Marco i funerali di Ornella Vanoni, icona della musica italiana, scomparsa nella notte tra venerdì e sabato. Abituati ad incrociarla in giro per il quartiere oltre che ad ascoltarla e a vederla in tv, la notizi - facebook.com Vai su Facebook

“Addio nonnina carissima”: l’ultimo saluto dei nipoti fa piangere il popolo di Ornella Vanoni milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Vaccino anti covid, cambiano le linee guida FDA/ “Approvazione solo per over 65 e per chi ha patologie” - Il vaccino anti covid non è più raccomandato per tutti negli Usa: il cambio di approccio della FDA che lo approva solo per over 65 La FDA, la Food and Drug Administration americana, l’agenzia che ... Secondo ilsussidiario.net

Vaccino covid e miocarditi/ FDA a Pfizer e Moderna: “Rischio sia esteso a tutti i maschi 16-25 anni” - La FDA ha chiesto a Pfizer e Moderna di ampliare il rischio miocarditi per tutti i maschi di età compresa fra i 16 e i 25 anni Dopo la decisione degli scorsi giorni di raccomandare il vaccino anti ... Segnala ilsussidiario.net

Covid in crescita, Moderna crea il super-vaccino per i più a rischio. Ok della Fda - 2 torni a crescere lo conferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ne continua a monitorare la circolazione a livello globale, oltre a seguire l’attività delle ... Da repubblica.it