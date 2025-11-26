Ornella Vanoni l’intervista mai uscita prima | Sentivo l’odore delle altre donne Le ultime confessioni

Ornella Vanoni si è spenta a 91 anni nella sua casa di Milano, nel quartiere Brera, dove ha vissuto per lungo tempo. Una vita ricchissima, la sua, fatta di grandi gioie e di tanti dolori. E di grandi amori. Questa sera, prima della puntata di  Una giornata particolare  dedicata a Nerone, Aldo Cazzullo porterà in tv una lunga conversazione con lei, registrata poche settimane prima della sua morte. Cinquanta minuti che oggi prendono la forma di una  testimonianza definitiva, un testamento per il pubblico di una donna che non ha mai separato la vita dalla musica, né la fragilità dall’ironia. L’ultima intervista a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Dilei.it

