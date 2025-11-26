Ornella Vanoni e Milano geografia spirituale della sciura della canzone italiana

Oltre novemila persone hanno salutato Ornella Vanoni al Teatro Strehler di Milano, dove era allestita la camera ardente e poi nella chiesa e sul sagrato di San Marco, nel lungo e piovoso pomeriggio del suo funerale. Tra loro cantanti di ogni generazione, da Renato Zero a Roberto Vecchioni, dalla Nannini a Sangiorgio, da Elodie alla Zanicchi, da Leali a Dori Ghezzi. E poi vip come Luciana Litizzetto, Fabio Fazio, Mara Maionchi. E i politici, La Russa e soprattutto il sindaco della sua città, Beppe Sala. Insieme al sindaco, appunto, soprattutto i milanesi, tantissimi. Anche giovani, come il duetto di ragazzini che ha improvvisato su via San Marco le note di “Tristezza, per favore vai via”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ornella Vanoni e Milano, geografia spirituale della “sciura” della canzone italiana

