Alla risposta affermativa dei due, la cantante di "Senza fine" replica: "Allora possiamo lavorare" Ornella Vanoni contro i "no-vax" ferma il concerto con Colapesce e Dimartino. La cantante prima di esibirsi all'Arena di Verona con la hit estiva "Toy Boy" assieme al duo in occasione del concer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ornella Vanoni contro i "no-vax" ferma il concerto con Colapesce e Dimartino: "Avete fatto il vaccino Covid? Allora possiamo lavorare" - VIDEO

