Orietta Berti rivela a Belve che Osvaldo non ha detto sì al suo matrimonio

Le esperienze di una delle voci più rappresentative della musica italiana, Orietta Berti, vengono spesso raccontate attraverso i momenti salienti della sua lunga carriera e della sua vita privata. La cantante ha scelto di condividere dettagli intimi e aneddoti in un'intervista sincera, con l'obiettivo di offrire uno sguardo autentico sulla sua traiettoria artistica e sulle sue relazioni umane. Attraverso queste testimonianze emerge un quadro completo della sua personalità, dei momenti di difficoltà e delle relazioni che hanno segnato il suo percorso.

“Ho versato contributi tutta la vita eppure ho una pensione da 900 euro. Adesso 1000, perché è un po’ aumentata" La confessione di Orietta Berti a Francesca Fagnani: https://fanpa.ge/4QH5Z - facebook.com Vai su Facebook

Orietta Berti: “Al matrimonio Osvaldo ha annuito con la testa, non c’era il sì di Osvaldo e allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì. Vocalmente sono sposata con Al Bano” #Belve Vai su X

