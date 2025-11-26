Orietta Berti e il mistero del biglietto del suicidio di Tenco | la rivelazione che cambia tutto

Orietta Berti, ospite di Belve nella puntata del 25 novembre 2025, ha raccontato a Francesca Fagnani l’impatto negativo che il suicidio di Luigi Tenco, a Sanremo nel 1967, ha avuto sulla sua carriera e sulla sua immagine. L’artista ha anche parlato del biglietto che il cantautore lasciò prima di spararsi un colpo di pistola alla tempia, esponendo i suoi dubbi in merito. Fagnani ha ricordato che a Sanremo 1967, lei si presentò con il brano Io, tu e le rose, mentre Tenco si presentò con Ciao amore, ciao che però fu eliminata. Tenco, prosegue la giornalista, si tolse la vita nella sua stanza d’albergo lasciando un biglietto di addio con su scritto: “Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt’altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Orietta Berti e il mistero del biglietto del suicidio di Tenco: la rivelazione che cambia tutto

